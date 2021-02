Von Daniel Hund

Heidelberg. Autos von Suzuki – im Odenwald begegnen sie einem häufiger. Einer der Hauptgründe dafür liegt auf der Hand: Es ist der Allrad-Antrieb, der die Modelle der Japaner so begehrt macht. Und der kann dort gerade im Winter Gold wert sein. Ein weiterer Vorteil von Suzuki: Sie bieten die Vierrad-Power zu einem günstigen und fairen Preis.

Hintergrund Suzuki SX4 S-Cross Hybrid Allgrip Motor: Vierzylinder Turbo Benziner, 48 Volt Hybrid-System; Hubraum (ccm): 1373; maximale Leistung (PS): 129; [+] Lesen Sie mehr Suzuki SX4 S-Cross Hybrid Allgrip Motor: Vierzylinder Turbo Benziner, 48 Volt Hybrid-System; Hubraum (ccm): 1373; maximale Leistung (PS): 129; maximales Drehmoment (Nm): 235; Höchstgeschwindigkeit (km/h): 190; Beschleunigung 0 auf 100 km/h (s): 10,2; Antrieb: Allrad; Getriebe: Sechs-Gang-Handschaltung; Länge x Breite x Höhe (mm): 4300 x 1765 x 1580; Wendekreis (m): 10,8; Kofferraum (l): 430 - 1269; Testverbrauch (l): 5,7; Kraftstoffart: Benzin; CO2-Emission (g/km): 139; Leergewicht (kg): 1255; Preis (Euro): 28.140; Einstiegspreis SX4 S-Cross (Euro): 25.090

Der SX4 S-Cross ist einer aus der Suzuki-Familie. Auf den Markt kam er als SX4. Das war 2006. Der Zusatz S-Cross kam 2013 dazu. Der Unterschied: Der SX4 S-Cross ist geräumiger als sein Vorgänger. Preislich startet er bei 25.090 Euro. Wer auf Allrad schwört, muss 28.140 Euro investieren.

Klar ist: Mit dem SX4 S-Cross liegt man voll im Trend, setzt auf ein SUV für alle Fahrlagen. Nicht zu groß für die Stadt, aber auch robust genug, um auf unwegsamerem Gelände eine gute Figur zu machen.

Apropos Figur, der Kühlergrill des 4,30 Meter langen Gefährts sticht sofort ins Auge. Ihm wurde beim letzten Facelift eine Extraportion Chrom verpasst. Senkrechte Streben und ein stylisher Unterbodenschutz runden die Frontpartie gekonnt ab.

Im S-Cross geht es geräumig zu. Fünf Personen finden locker ein Plätzchen. Bein- und Kopffreiheit werden groß geschrieben. Die verwendeten Materialien sind eher einfach, muten aber nicht billig an. Plastik dominiert. Im Mittelpunkt steht ein Infotainment-System mit Touchscreen, das logisch aufgebaut ist und sich nach einer kurzen Eingewöhnungszeit leicht bedienen lässt.

Zu meckern gibt es auch beim Kofferraum nichts. Neben einer – für SUV-Verhältnisse – erfreulich niedrigen Ladekante, schluckt der SX4 S-Cross 430 Liter, legt man die Rückenlehne in der zweiten Reihe um, werden daraus 1269 Liter.

Weiter mit dem, was sich unter der Motorhaube befindet. Da wurde ordentlich nachgebessert. Mildhybrid heißt das Zauberwort. So gibt es den SX4 S-Cross mittlerweile nur noch in dieser Variante. Angetrieben wird er von einem 1,4 Liter starken Turbobenziner, auf den Suzuki auch schon zuvor gesetzt hat. Aber anders: Stellte er bis April 2020 noch 140 PS bereit, sind es mittlerweile "nur" noch 129. Suzuki nennt den Motor nun 1,4 Boosterjet Hybrid. Unterstützt wird er von einem elektrischen 48-Volt-Startergenerator, der 10 kW (14 PS) beisteuert und vor allem beim Anfahren und bei Beschleunigungsvorgängen auf der Autobahn hilfreich sein soll.

Merken müsste man den neuen Antrieb laut Suzuki auch im Geldbeutel. Die Japaner sprechen bei der Allrad-Variante von einem Durchschnittsverbrauch von 4,9 Litern. Hört sich bei einem Benziner, der rund 1,3 Tonnen auf die Waage bringt, recht ambitioniert an – und war im Test auch nicht ganz zu halten. Dort genehmigte sich der SX4 S-Cross 5,7 Liter. Geschaltet wird übrigens nur noch per Hand, die Automatik wurde aus dem Programm genommen.

> Fazit: Mit dem SX4 S-Cross hat Suzuki ein Modell im Angebot, das ins aktuelle Auto-Zeitalter passt. Die Serienausstattung ist umfangreich, die Fahr-Leistungen sind gut. Wenn es etwas zu kritisieren gibt, dann der erhöhte Geräuschpegel bei Geschwindigkeiten jenseits der 150 km/h.