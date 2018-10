In diesem weiß-blauen Formel-1-Renner von BMW drehte einst Robert Kubica seine Runden. Fotos: Lisa Wieser

Von Lisa Wieser

Wer die Atmosphäre von Formel-1-Rennen, die Stimmung und den Sound der Motoren mag, an einem Simulator selbst einmal probieren möchte, wie die Perspektive eines Rennfahrers bei 300 km/h ist oder wie zwei begeisterte Engländer stilechte Fanartikel suchen, für den ist das 1986 eröffnete Motor-Sport-Museum am Hockenheimring eine erlebnisreiche Goldgrube. Nicht nur für versierte Autofans bietet das Museum eine interessante Ausstellung, die so einen intensiven "Stallgeruch" hat, dass man glaubt, persönlich bei einem Rennen dabei gewesen zu sein.

Hintergrund Name: Motor-Sport-Museum Hockenheim Adresse: Am Motodrom des Hockenheimrings, 68766 Hockenheim; das Museum liegt zwischen der Südtribüne und der Autobahn A 6 in unmittelbarer Nachbarschaft zur traditionsreichen Rennstrecke. Besonderheiten: Das 1986 eröffnete Museum hat zwei Bereiche: Im rechten Teil stehen zum Teil Original Rennwagen in verschiedenen Kategorien aus der Formel 1. Im anderen Bereich ist eine Rennmotorrad-Sammlung mit historischen Motorrädern und Motoren zu sehen. Große Schautafeln erinnern an die Epochen und Formel-1-Fahrten auf dem Hockenheimring. Öffnungszeiten: von April bis Oktober täglich 10 bis 17 Uhr, bei Großveranstaltungen auf der Rennstrecke auch länger. Im März Freitag bis Sonntag 10 bis 17 Uhr. Eintritt: 6 Euro, Kinder bis 16 Jahre 3 Euro, bis sechs Jahre frei. Führungen: Der Hockenheimring bietet täglich um 11 Uhr (außer bei Großveranstaltungen) eine Insider-Führung über den Traditionskurs an. Kontakt: Telefon 0 62 05/95 01 71 Internet: www.hockenheimring.de/ motor-sport-museum-0

[-] Weniger anzeigen

Auf über 2200 Quadratmetern Ausstellungsfläche sind 300 Exponate aus allen Epochen des Motorsports zu sehen. Original Rennwagen sind ebenso vertreten wie Formelfahrzeuge aus der jüngsten Motorsportgeschichte und Tourenwagen. Mehr als 300 Fahrzeuge, die Geschichte schrieben, Rekorde brachen und Zuschauer begeisterten, kann der Besucher in aller Ruhe aus nächster Nähe betrachten. Modelle von Zakspeed, ATS, Jordan, BMW, Arrows, Benetton und Williams aus der Formel 1 stehen neben aktuellen Boliden von Tourenwagen-Teams und Formel-3-Flitzern, dazu ein Top-Fuel-Dragster und viele weitere Fahrzeuge in ständig wechselnden Sonderausstellungen.

Selten hat ein Autofan die Möglichkeit, Rennwagen mit dem unvorstellbar engen Innenraum mit abnehmbarem Lenkrad, diversen Anzeigeinstrumenten und Feuerlöscher unter dem Sitz so nah zu besichtigen. Dabei gut erkennbar, wie sich der Sicherheitsstandard im Lauf der Jahrzehnte verbessert hat. Michael Schumachers Rennwagen, mit dem er die Formel 3 im Jahr 1990 gewann, ist ebenso darunter wie der von Ricardo Patrese und vielen anderen.

Die Abteilung für den Rennsport auf zwei Rädern zeigt exquisite Sportgeräte.

Ebenso interessant auch die zahlreichen Infotafeln, die nicht nur chronologisch alle Formel-1-Rennen dokumentieren, sondern auch die Biografien bekannter Rennfahrer aufführen, die dabei waren (und oft tödlich verunglückt sind) oder dabei sind. Sie zeigen Fotos von Wilhelm Werner nach seinem Sieg im Rennen Nizza-Salon-Nizza 1903, beschreiben das Duell der Rennwagen mit den Mercedes- Silberpfeilen, die das Bild des Grand-Prix-Rennsports der 1930er Jahre prägten, erinnern unter anderen an die Rennfahrer Jochen Rindt und Jim Clark, der bis heute zu den besten Formel-1-Piloten zählt, für viele spätere Weltmeister wie Jackie Stewart, Alain Prost und Ayrton Senna Vorbild war, und 1968 bei einem Formel-2-Rennen auf dem Hockenheimring tödlich verunglückte.

Der enge Arbeitsplatz in einem Formel-Rennwagen.

Neben der Ausstellungsfläche mit Formel-1-Rennwagen ist im linken Teil des Museums ebenso ausführlich die Geschichte des Motorradrennsports mit Fotos, Zeittafeln, Siegerkränzen und Bändern dokumentiert. Sie ist die inzwischen größte Rennmotorradsammlung in Europa. Bemerkenswert erhaltene Original-Modelle von Herstellern wie NSU, Norton, BMW, Honda, Kreidler, Yamaha sind zu besichtigen. Für absolute Kenner ist mit Sicherheit das von Helmut Fath gebaute URS Renngespann eine Besonderheit, das durch seinen Seltenheitswert einen unschätzbaren Wert hat.