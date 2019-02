Weimar/Nohra. (wac) Es ist weder besonders groß, das Segment der "Eintonner Pick-ups", noch besonders schillernd. Aber eben genau das, "schillernd" nämlich, das muss ein Pick-up wie der Mitsubishi L200 auch gar nicht sein. Im September startet die fünfte Generation des japanischen Arbeitstiers.

TECHNISCHE DATEN Pick-up mit 4/5 Sitzplätzen und 2 Karosserieformen (Doppelkabine; "Club Cab"), L/B/H/Radst.: 5195-5285/1785-1815/1775-1780/3000 mm; Leergew.: 1895-1950 kg, Zuladung: 935-960 kg, Sechs-Gang-Schaltgetr., el. gesteuerte 5-Stufen-Automatik INVECS II (auch mit Lenkrad-Schaltwippen), perm. Allradantrieb; Allradantrieb "Easy Select 4WD" (Vorderachsantrieb zuschaltbar bis 100 km /h); je nach Variante sperrbares Hinterachsdifferenzial (100 %); el. Stabilitätskontrolle, Traktionskontrolle und Gespannstabilisierung serienmäßig, 2,4-l-Vierzylinder-Turbodiesel mit 154/181 PS und 380/430 Nm., CO2: 180-196 g/km, Vmax: 169-179 km/h, Testverbrauch "Club Cab" 2.4 DI-D+ 4WD mit 181 PS: 8,7 Liter. Preise: 26.990.( L200 Club Cab "Basis" mit 154 PS) bis 40.790 Euro.

Und ein Arbeitstier, das war das Hochbein schon immer - und zwar weltweit, wird der in Thailand gefertigte L200 doch in 150 Ländern angeboten. In Deutschland ging er 1993 an den Start, wobei er seitdem mehr als 60.000 Einheiten für sich verbuchen konnte. Vor allem die Jahre vor der Jahrtausendwende waren goldene Jahre: Mitunter kam der L200 auf Marktanteile von 50 Prozent. Es herrscht also Bedarf an "echten Kerlen" wie dem L200 - der nach einem knappen Jahrzehnt komplett erneuert wurde. Zum Glück aber, ohne dass er nun zum Softie hätte mutieren müssen.

Ganz im Gegenteil darf "Mann wieder Kante" zeigen - immerhin zählen 93 Prozent aller Kunden zum "starken" Geschlecht. Wohl vor allem deshalb soll die "maskulin skulpturale Formensprache den robusten Charakter des Fahrzeugs" unterstreichen. Das mag sich recht martialisch anhören - und doch schielt so manch einer auf den kernigen Pick-up, der neben einem an der Ampel wartet. Vielleicht mit ein paar Kettensägen auf der Ladefläche und einem stoppelbärtigen Chuck Norris-Verschnitt am Lenkrad.

Okay, lassen wir das - und kommen wir lieber zu den Fakten. Und die besagen auch, dass vier von fünf L200 von Gewerbekunden gekauft werden. Das ist weder erstaunlich noch einzig im Hause Mitsubishi so. Es zeigt aber, dass sehr genau auf die Betriebskosten geschielt wird.

Und die konnten mit dem neuen 2,4-Liter-Diesel ordentlich gesenkt werden, reduzierte sich doch der Verbrauch des mit 154 oder 181 PS angebotenen Selbstzünders auf 6,4 bis 7,2 Liter. Ehedem waren es 7,5 bis 8,8: Das ist mal ein Wort, zumal auch die neuen Getriebe wartungsfreundlicher gerieten. Verlangte der Automat bislang alle 80 000 km nach neuem Öl, so ist dieses jetzt als Dauerfüllung ausgelegt. Ähnlich auch der Ventiltrieb: Den Riemen galt es alle 90 000 zu wechseln, die neue Simplexkette hält ein Leben lang. Bei anderen Details wie Luftfilter oder Kühlwasser wiederum wurden die Intervalle deutlich verlängert.

Beide Motoren verrichten ihre Arbeit robust und klaglos, wobei Freunde des Anhängerbetriebs vielleicht eher zur großen Maschine greifen sollten, deren Drehmoment bei 430 statt bei 380 Nm liegt. Verwaltet wird die Kraft in beiden Fällen von einem Sechsgang-Schaltgetriebe - Start-Stopp ist Serie - die stärkere Ausführung ist auch mit einer Fünftstufenautomatik erhältlich. Neu ist hierbei zum Beispiel der größere Wandler, für den das maximale Drehmoment nun nicht mehr reduziert werden muss.

Reduzieren kann man auf Wunsch natürlich auch das Tempo: In der stärkeren Ausführung sorgt der permanente Allrad mit Geländeuntersetzung und 40:60-Momentenverteilung zwischen den Achsen für souveränen Vortrieb. Gesteuert werden die Antriebsmodi bequem über einen Drehschalter: Das sperrbare Mitteldifferential ist ein Alleinstellungs-Merkmal des L200.

Dass der Fahrer keine herben Hebel greifen muss, um sich im Gelände durchzuarbeiten - das entspricht dem gestiegenen Komfort des L200, der sich deutlich Richtung PKW entwickelt hat. Spürbar wird das an den Sitzen - oder auch an Assistenzsystemen wie dem Spurhaltehelfer, dem Berganfahrassistent, dem mit 11,8 m kleinsten Wendekreis in der Klasse der Fünfmeter-Pick-ups oder der Rückfahrkamera. Zudem ist der "Anhängerassistent" serienmäßig: Pendelt der Hänger, hilft die Elektronik beim Einfangen. Das beruhigt ungemein, darf der L200 doch bis zu 3,1 Tonnen an den Haken nehmen. Und es könnte noch deftiger kommen, aktuell wird an einer Freigabe bis 3,5 Tonnen gewerkelt. Im Herbst soll es soweit sein, kurz nach der Einführung.

Die wird am 26. September gefeiert, wobei die Händler bereits im August beliefert werden. Mit ein bisschen Glück darf man sich schon vorab in den Sattel schwingen. Indes kann es beim Öffnen der Türen verdutzte Blicke geben, wird der L200 doch als Doppelkabiner und als "Club Cab" angeboten. Auch letztere ist nun - ein Segen - viertürig, wobei sich die Türen gegenläufig öffnen. Das erleichtert den Sprung in die zweite Reihe, und beeindruckt nicht weniger als die größte Ladefläche im Segment. Sie ist bis zu 1,85 Meter lang, die Zuladung liegt bei knapp einer Tonne.

An den Start geht der neue L200 in drei Versionen, die zwischen 26.290 bis zu 40.290 Euro kosten.