Von Inga Dreyer

Wer einen ausländischen Berufsabschluss hat und in Deutschland arbeiten möchte, muss diesen bisweilen anerkennen lassen. Pflicht ist das beispielsweise für Ärzte und Pflegefachkräfte. Aber auch in anderen Berufen kann eine Anerkennung der eigenen Qualifikationen sinnvoll sein.

Doch welche Unterlagen werden dafür eigentlich benötigt - und wie viel kostet das Verfahren? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Wann macht eine Anerkennung Sinn?

Seit 2012 gibt es einen Rechtsanspruch auf ein Anerkennungsverfahren für Menschen, die einen ausländischen Abschluss haben. Für sogenannte reglementierte Berufe ist eine Anerkennung Pflicht. Das gilt beispielsweise für Ärzte, Krankenpfleger, Lehrer, Architekten und Erzieher.

Wer in Deutschland lebt und einen ausländischen Abschluss in einem nicht reglementierten Beruf hat, also beispielsweise angestellter Bäcker oder Tischler ist, braucht keine Anerkennung, sagt Claudia Moravek, Leiterin des Arbeitsbereichs Anerkennung von ausländischen Berufsqualifikationen des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB). Auch dann kann sie aber sinnvoll sein.

"Sie kann dazu führen, dass ich mich beruflich weiterentwickeln kann und verbessert oft die Verdienstmöglichkeiten", so Moravek. Die Anerkennung ist der formale Nachweis, welche Qualifikationen Arbeitnehmer mitbringen. "Ansonsten sind sie davon abhängig, wie der Arbeitgeber sie einschätzt."

Natürlich müsse man abwägen, ob eine Anerkennung zielführend sei, sagt Ulrike Benzer. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin der Fachstelle Anerkennung und Qualifizierung im Förderprogramm Integration durch Qualifizierung (IQ), das beim Forschungsinstitut Betriebliche Bildung angesiedelt ist. "Was wir in der Beratung aber ganz stark mitbekommen, ist die große symbolische Wirkung. Es macht etwas mit den Personen, wenn das, was sie im Herkunftsland gemacht haben, im weiteren Wortsinn anerkannt wird."

Ob Ihr jeweiliger Beruf ein reglementierter Beruf ist oder nicht, können Sie online über den Anerkennungsfinder des BIBB erfahren.

Braucht man für die Anerkennung eine ...