Frankfurt/Main (dpa) - Nachdem der Dax eine üble erste Jahreshälfte und den schwächsten Juni-Monat in seiner 34-jährigen Geschichte erlebte, sollte es am Montag allerdings erst einmal ruhiger zugehen. Immerhin ist in den USA Feiertag und die Wall Street bleibt geschlossen.

Der Dax ging am Freitag mit einem kleinen Plus von 0,23 Prozent auf 12.813,03 Punkte aus dem Handel. Seine