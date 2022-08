Börse in Frankfurt

Der deutsche Aktienmarkt hat seine Erholung vom Juli zum Start des Monats August fortgesetzt. Der Leitindex Dax stieg gegen Mittag um 0,35 Prozent auf 13.531,54 Punkte und damit auf den höchsten Stand seit fast sieben Wochen. Am Freitag hatte der Leitindex mit einem Plus von eineinhalb Prozent geschlossen und den Monat Juli mit einem Gewinn von rund 5,5 Prozent beendet. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen legte am Montag um 0,61 Prozent auf 27.531,36 Zähler zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann rund 0,4 Prozent.