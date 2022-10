Frankfurt/Main (dpa) - Gegen Nachmittag lag der Leitindex mit 0,09 Prozent im Plus bei 13.254,59 Punkten. Mit bis zu 13.290 Zählern hatte er im Verlauf einen Höchststand seit Mitte September erreicht.

Auch der EuroStoxx bewegte sich am Nachmittag knapp im Plus, während der MDax um 0,28 Prozent auf 23.717,58 Zähler zulegte. In New York gab der Dow Jones zum Auftakt um 0,8 Prozent nach. Er