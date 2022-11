Börse in Frankfurt

Der deutsche Aktienmarkt hat seine jüngste Gewinnserie am Dienstag noch etwas ausgebaut. Der Dax stieg in den ersten Handelsminuten um 0,32 Prozent auf 14.359,60 Punkte. Seit seinem Jahrestief Ende September hat sich der Leitindex inzwischen um mehr als 20 Prozent erholt und liegt mittlerweile auf dem höchsten Niveau seit Anfang Juni. Der MDax gewann am Dienstagmorgen 0,41 Prozent auf 26.412,85 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um rund 0,4 Prozent zu.