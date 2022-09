Frankfurt/Main (dpa) - Zum Handelsschluss gewann der deutsche Leitindex 1,43 Prozent auf 13.088,21 Zähler. Ausgehend von seinem Vortagestief bei unter 12.700 Punkten holte der Dax damit rund 400 Punkte auf, so dass ihm auf Wochensicht noch ein Plus von 0,3 Prozent gelang. Der MDax der mittelgroßen Werte legte am letzten Handelstag der Woche um 2,29 Prozent auf 25.700,94 Punkte zu.

Im Dax