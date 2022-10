Nach einem starken Wochenauftakt hat der Dax am Dienstag moderat nachgegeben. Die Verluste dürften einerseits auf die Vorgaben der US-Börsen zurückgehen. Zum Handelsstart am Nachmittag werden an der Wall Street Verluste erwartet. Andererseits dürfte das Minus im deutschen Leitindex auch den Plänen des Industriegase-Herstellers Linde geschuldet sein, denn die mit Abstand schwerste Aktie im deutschen Leitindex kehrt dem Börsenplatz Frankfurt den Rücken und wird bald nur noch in New York notiert sein.