Börse in Frankfurt

Der Dax hat nach seinem starken Jahresstart geschwächelt. Der deutsche Leitindex fiel am Donnerstag um 0,38 Prozent auf 14.436,31 Punkte. In den vorangegangenen drei Tagen hatte das Börsenbarometer allerdings um gut 4 Prozent zugelegt und von Signalen eines nachlassenden Inflationsdrucks profitiert. Der MDax stieg am Donnerstag um 0,85 Prozent auf 26.672,14 Punkte.