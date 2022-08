Börse in Frankfurt

In dem international angeschlagenen Börsenumfeld ist der deutsche Aktienmarkt zur Wochenmitte etwas weiter unter Druck gekommen. Der Leitindex Dax hatte am Mittwoch im frühen Handel nur kurz den Sprung in die Gewinnzone geschafft und notierte zuletzt 0,55 Prozent im Minus bei 13.122,18 Punkten.