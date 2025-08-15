Von Matthias Kros

Wiesloch. Der Wieslocher Finanzdienstleister MLP will sich trotz deutlich gesunkener Gewinne im zweiten Quartal 2025 nicht durcheinander machen lassen. "Wir behalten unser Jahresziel weiter fest im Blick", sagte der Vorstandsvorsitzende Uwe Schroeder-Wildberg bei einem Pressegespräch am Donnerstag. MLP sei heute breiter aufgestellt als je zuvor.