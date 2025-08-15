Freitag, 15. August 2025

MLP will Gewinneinbruch schnell abhaken

Der Finanzdienstleiter sieht sich wieder auf Kurs. KI soll helfen, das Ergebnis zu verbessern.

15.08.2025 UPDATE: 15.08.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 2 Sekunden
Uwe Schroeder-Wildberg. Foto: MLP

Von Matthias Kros

Wiesloch. Der Wieslocher Finanzdienstleister MLP will sich trotz deutlich gesunkener Gewinne im zweiten Quartal 2025 nicht durcheinander machen lassen. "Wir behalten unser Jahresziel weiter fest im Blick", sagte der Vorstandsvorsitzende Uwe Schroeder-Wildberg bei einem Pressegespräch am Donnerstag. MLP sei heute breiter aufgestellt als je zuvor.

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Matthias Kros
Redakteur
zu unseren Autoren  
