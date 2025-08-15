MLP will Gewinneinbruch schnell abhaken
Der Finanzdienstleiter sieht sich wieder auf Kurs. KI soll helfen, das Ergebnis zu verbessern.
Von Matthias Kros
Wiesloch. Der Wieslocher Finanzdienstleister MLP will sich trotz deutlich gesunkener Gewinne im zweiten Quartal 2025 nicht durcheinander machen lassen. "Wir behalten unser Jahresziel weiter fest im Blick", sagte der Vorstandsvorsitzende Uwe Schroeder-Wildberg bei einem Pressegespräch am Donnerstag. MLP sei heute breiter aufgestellt als je zuvor.
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+