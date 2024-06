Von Matthias Kros

Heidelberg. Die Heidelberger Druckmaschinen AG soll zwei neue Aufsichtsratsmitglieder bekommen: Zum einen will der Traditionskonzern Karin Dohm, seit 2021 Mitglied im Vorstand und Finanzchefin der Baumarktkette Hornbach, in das Kontrollgremium holen. Das geht aus der Einladung zur Hauptversammlung am 25. Juli im Mannheimer Rosengarten hervor. Dohm war