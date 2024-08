Von Matthias Kros

Wiesloch. Die Heidelberger Druckmaschinen AG ist mit roten Zahlen in das Geschäftsjahr 2024/2025 gestartet. Im ersten Quartal (1. April bis 30. Juni 2024) sank das bereinigte operative Ergebnis (EBITDA) gegenüber dem Vorjahresquartal um rund 51 Millionen Euro auf minus 9 Millionen Euro. Das Ergebnis nach Steuern ging gleichzeitig auf minus 42 Millionen Euro (Vorjahr: 10 Millionen) zurück.

Grund waren schwache Verkäufe. Aufgrund der Zurückhaltung der Kunden vor der Branchenmesser Drupa im Mai lag der Umsatz im ersten Quartal mit 403 Millionen Euro deutlich unter dem Vorjahresniveau (544 Millionen). Das teilte der Druckmaschinenbauer am Donnerstag in Heidelberg mit.

Doch es gibt auch gute Nachrichten: So ist Heideldruck mit starkem Wachstum im Auftragseingang in das neue Geschäftsjahr gestartet. Aufgrund der "sehr erfolgreichen Branchenmesse Drupa" übertraf der Auftragseingang des Unternehmens in den ersten drei Monaten mit 701 Millionen Euro (Vorjahr: 591 Millionen) die eigenen Erwartungen von rund 650 Millionen Euro. Der beste Auftragswert seit 2016 bilde damit eine starke Grundlage für das gesamte Geschäftsjahr mit einem hohen Auftragsbestand von 923 Millionen Euro (Wert 31. März: 652 Millionen), heißt es in einer Presseinformation.

"Die starke Erholung unseres Auftragseingangs lässt uns mit großer Zuversicht auf das Gesamtgeschäftsjahr blicken", sagte Jürgen Otto, Vorstandsvorsitzender von Heidelberger Druck. "Das erfreuliche Auftragspolster von der Fachmesse Drupa wird in den Folgequartalen gegenüber Q1 zu steigenden Umsätzen führen. Gleichzeitig arbeiten wir an unserer Kostensituation und den grundsätzlich zu hohen Personalkosten." Sie würden bei Heidelberger Druck 30 Prozent des Umsatzes betragen, was im Branchenvergleich sehr viel sei.

Otto brachte in diesem Zusammenhang noch einmal einen Zukunftsfonds für Heideldruck ins Spiel, aus dem künftige Investitionen, zum Beispiel in der IT, bezahlt werden sollten. Gespeist werde solle der Fonds mit finanziellen Zugeständnissen der Beschäftigten, sagte Otto bei einer Pressekonferenz. Hier schloss er obere Führungsebenen und den Vorstand ausdrücklich nicht aus. Wie genau die Zugeständnisse ausfallen sollen, dazu befinde man sich in "konstruktiven Gesprächen" mit Betriebsrat und IG Metall. Es gebe bereits Ideen, mit denen man "große Einschnitte" vermeiden könne. Er denke zum Beispiel an übertarifliche Leistungen.

Besserung scheint auf jeden Fall in Sicht: "Heidelberger Druck hat im ersten Quartal die Nachwirkungen der Auftragsflaute aus dem dritten Quartal 2023/2024 zu spüren bekommen", sagte Tania von der Goltz, Finanzvorständin. "Parallel zu den erwarteten Verbesserungen in Umsatz und Ergebnis im zweiten Halbjahr werden wir weiter an unseren Kosten und der Effizienz arbeiten. Wir erwarten, im laufenden Jahr das Vorjahresergebnis zu erreichen."

>>Ausführlicher Bericht folgt.