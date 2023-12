EILMELDUNG 12:00 Uhr

Teilwiederholung der Bundestagswahl in Berlin am 11. Februar

Die Bundestagswahl 2021 wird in den betroffenen Berliner Wahlbezirken am 11. Februar wiederholt. Das Datum für die Teilwiederholung nannte Landeswahlleiter Stephan Bröchler am Dienstag in Karlsruhe.