Heidelberg. (RNZ) Der Baustoffkonzern Heidelberg Materials ordnet seinen Vorstand neu. Zwei Mitglieder werden das Unternehmen verlassen, wie die Heidelberger mitteilten: Demnach geht Ernest Jelito Ende des Jahres in Ruhestand.

Der Vertrag von Kevin Gluskie, dessen Bestellung Ende Januar 2024 endet, wird offenbar nicht verlängert. Für sie rücken Roberto Callieri und Axel Conrads in den Vorstand auf. Zudem werden die Zuständigkeiten zum Teil neu verteilt.

So werden West- und Südeuropa sowie der Großteil von Nord- und Osteuropa-Zentralasien zum Konzerngebiet Europa zusammengefasst. Jon Morrish, derzeit zuständig für West- und Südeuropa, wird ab Januar die Verantwortung für dieses Gebiet übernehmen.

Hakan Gurdal, der für Afrika – Östlicher Mittelmeerraum zuständig ist, übernimmt ab Januar zusätzlich die Verantwortung für Kasachstan und Russland.

Roberto Callieri, General Manager Italien, wird neu in den Vorstand berufen und übernimmt ab Januar die Verantwortung für Asien von Kevin Gluskie. Finanzvorstand René Aldach ist künftig zusätzlich für Australien verantwortlich. Zudem will sich die Konzernführung "stärker auf die technologischen Anforderungen fokussieren" und "die technischen Projekte des Unternehmens in Richtung einer Netto-Null-Zukunft" vorantreiben.

Daher rückt Axel Conrads, President der Region Midwest in den USA, in den Vorstand auf und übernimmt ab Februar 2024 die neue Funktion des Chief Technical Officer.

"Die Veränderungen im Vorstand sind Teil unserer langfristigen Nachfolgeplanung" erklärte der Aufsichtsratsvorsitzende Bernd Scheifele. Der Vorstandsvorsitzende Dominik von Achten sagte: "Mit Jon Morrish haben wir ein kompetentes und sehr erfahrenes Vorstandsmitglied für die Leitung unseres neu geschaffenen und jetzt größten Konzerngebiets Europa gewonnen."

Zudem bezeichnete er Roberto Callieri und Axel Conrads als Manager aus den eigenen Reihen mit langjähriger Erfahrung weltweit.