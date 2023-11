Von Matthias Kros

Walldorf. Der Softwarekonzern SAP unterstützt seine israelischen Beschäftigten während des Krieges mit einem finanziellen Zuschuss. Mitarbeitende und deren Familienmitglieder aus den evakuierten Gebieten am Gazastreifen sowie der Grenze zum Libanon erhalten einmalig pro Person umgerechnet 1500 Euro, bestätigte ein Unternehmenssprecher am Donnerstag in Walldorf.

Ein verheirateter Arbeitnehmer mit zwei Kindern bekommt somit einen Zuschuss von 6000 Euro.Für Mitarbeiter und deren Familienmitglieder, die mehr als 40 Kilometer von der Grenze zum Gaza-Streifen entfernt leben, leistet SAP eine einmalige Zahlung von 600 Euro pro Person. Wie viele Menschen der Softwarekonzern in Israel beschäftigt, sagte der Sprecher nicht.

Nach Angaben des israelischen Wirtschaftsmagazin "Globes" sind es ungefähr 900. SAP Israel mit Sitz in Ra’anana ist Unternehmensangaben zufolge der größte Anbieter von Firmensoftwareanwendungen in Israel mit 3500 Kunden, davon etwa 200 große Organisationen und Tausende mittlerer und kleiner Organisationen.

Mit den Geldzuschüssen unterstützt die Walldorfer SAP ihre israelischen Mitarbeiter, die unter den Kämpfen leiden. Derzeit setzt Israel seine Angriffe auf den Gazastreifen aus der Luft und am Boden fort. Sie sind eine Reaktion auf den Großangriff der dort herrschenden radikalislamischen Hamas von Anfang Oktober, bei dem israelischen Angaben zufolge 1400 Menschen in Israel brutal getötet und mehr als 240 als Geiseln verschleppt wurden, die meisten von ihnen Zivilisten, darunter auch etliche Frauen und Kinder.

Die SAP hatte nach der terroristischen Attacke der Hamas ihre Büros in Israel vorübergehend geschlossen. Bis auf Weiteres arbeiten die Mitarbeiter demnach im Homeoffice. "Diese Maßnahme dient neben dem Schutz unserer Mitarbeiter auch dazu, den Geschäftsbetrieb aufrechtzuerhalten", erklärte der Sprecher. Verletzt wurde bislang niemand.

"Wir sind zutiefst erschüttert über den tragischen Verlust von Menschenleben in den letzten Tagen, allen Betroffenen gilt unsere aufrichtige Anteilnahme", schrieb SAP-Chef Christian Klein Mitte Oktober auf der Plattform LinkedIn. SAP setze alles daran, die Kolleginnen und Kollegen sowie deren Familien in dieser schweren Zeit zu unterstützen.

Neben den finanziellen Zuwendungen an die Beschäftigten spenden die Walldorfer nach eigenen Angaben dem israelischen Rettungsdienst Magen David Adom und der UNICEF im Gazastreifen 250 00 Euro. Hinzu kommen noch diverse Hilfsgüter. Laut dem Wirtschaftsmagazin "Globes" richteten SAP-Entwicklungsteams außerdem gleich zu Beginn des Krieges eine spezielle Plattform ein, um Bedürfnisse zu definieren und Freiwilligenprojekte und zivile Initiativen vor Ort zu koordinieren. Einige Mitarbeiter engagierten sich ehrenamtlich in diversen zivilen Projekten, etwa bei der Hilfe für Verwundete und ihre Familien in Krankenhäusern, sammelten Spenden, Kleidung und Ausrüstung oder kochten Mahlzeiten.

Israelische Presseberichten zufolge plant auch der US-Halbleiterkonzern Intel seinen rund 1200 Mitarbeitern in Israel mit einem einmaligen Zuschuss von 5000 US-Dollar finanziell unter die Arme zu greifen. Er soll Ende November ausgezahlt werden. "Ihr Engagement für das Unternehmen und seine Aktivitäten in der Gegenwart und in der Zukunft ist nicht unbemerkt geblieben", schrieb Intel-CEO Pat Gelsinger in einem Brief an die Mitarbeiter. "Dieser Zuschuss ist ein Zeichen der Wertschätzung dafür."