Walldorf. (kla) SAP-Aktie im Plus: Der Walldorfer Softwarekonzern strebt Milliardeninvestitionen in den Ausbau der öffentlichen Cloud-Infrastruktur an. SAP will in den nächsten zehn Jahren in Deutschland über 2 Milliarden Euro in die Entwicklung hochsicherer, lokaler und regulatorisch konformer Cloud-Angebote investieren, wie der Softwarekonzern am Donnerstag mitteilte.

Die SAP-Tochter