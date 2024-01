Walldorf/Frankfurt. (RNZ) Dank eines neuen Rekordhochs ihrer Aktien hat die Walldorfer SAP am Dienstag im frühen Handel erstmals einen Börsenwert von mehr als 200 Milliarden Euro erreicht. Aktuell führt der Softwarekonzern die Rangliste der wertvollsten Titel im Leitindex Dax mit großem Vorsprung an. Auf Rang zwei und drei folgen Siemens mit 134 Milliarden Euro und Airbus mit 118 Milliarden Euro.

Zuletzt notierten die Aktien der SAP allerdings nur noch leicht im Plus bei einem Kurs von rund 162 Euro. Damit bauten sie ihre Gewinnserie im laufenden Jahr auf mehr als 16 Prozent aus und sind auch in diesem Vergleich Spitzenreiter im Dax.

Vorstandschef Christian Klein hatte in der vergangenen Woche eine Umstrukturierung angekündigt, um das Unternehmen stärker auf Künstliche Intelligenz (KI) auszurichten. Das wurde an der Börse begrüßt. Der Rekordwert freut auch viele Beschäftigte des Softwarekonzerns, die durchweg durch entsprechende Beteiligungsprogramme Aktien an ihrem Arbeitgeber besitzen.

Unter den großen Unternehmen in Europa rangiert SAP zwar mit, aber nicht ganz vorn: Im Leitindex EuroStoxx 50 liegen die französischen Luxusgüterhersteller LVMH und Hermes, der Kosmetikriese L’Oreal und der niederländische Halbleiterausrüster ASML vor SAP. Noch vor LVMH ist der im Stoxx 50 gelistete dänische Pharmakonzern Novo Nordisk mit seiner Abnehmspritze Wegovy Europas wertvollstes Unternehmen.