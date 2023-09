Branche: Bundesregierung muss Hilfspaket für Bau schnüren

Berlin (dpa) - Weniger Steuern, weniger Regeln, mehr Förderung - die Bauindustrie verlangt angesichts der Wohnungsbaukrise ein Hilfspaket von der Bundesregierung. "Wir brauchen eine Kanzlerentscheidung für mehr Wohnungsbau in Deutschland", heißt es in einem Forderungspapier für den sogenannten Wohnungsbaugipfel an diesem Montag im Kanzleramt, aus dem RTL und ntv zitieren.

Darin verlangt