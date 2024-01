EILMELDUNG 14:05 Uhr

Inflation im Gesamtjahr 2023 bei 5,9 Prozent

Die Verbraucherpreise in Deutschland haben im Schnitt des Jahres 2023 um 5,9 Prozent zugelegt. Dies war die zweithöchste Inflationsrate in einem Gesamtjahr seit der Wiedervereinigung, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte.