Von Matthias Kros

Heidelberg. Der Baustoffkonzern Heidelberg Materials baut sein Geschäft in den USA durch die Übernahme von Giant Cement weiter aus. Der Kaufpreis für den Wettbewerber liege bei rund 600 Millionen US-Dollar, teilte der Dax-Konzern am Donnerstag in Heidelberg mit. Giant Cement sei ein etablierter Zementhersteller an der Ostküste der USA mit starkem Fokus auf den Einsatz