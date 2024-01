Berlin (dpa) - Brandenburgische Landwirte wollen an diesem Freitag mit einem Traktorkorso vor den Parteizentralen der Ampelkoalition in Berlin demonstrieren. Sie fordern, dass die geplanten Kürzungen beim Agrardiesel zurückgenommen werden. Der Bundestag will darüber in der kommenden Woche abstimmen.

"Auf Bundesebene müssen wir zurück auf Anfang, das heißt zurück zum Status Quo vor der