Bonn (dpa) - In ihrem Geschäft mit Glasfaser-Internetkunden will die Deutsche Telekom in diesem Jahr kräftig zulegen. Wie der Konzern in Bonn mitteilte, hatte er bis zum Jahreswechsel an 7,9 Millionen Haushalten "Fiber to the Home" (FTTH) verfügbar gemacht - das waren 2,5 Millionen als ein Jahr zuvor. 2024 sollen zwischen 2,5 und 3 Millionen hinzukommen.

Von der Gesamtzahl hatten Ende