Bonn (dpa) - Beim Ausbau ihres Festnetz-Angebots mit sehr schnellen Glasfaser-Internetanschlüssen kommt die Deutsche Telekom nach eigener Darstellung gut voran. Dieses Jahr werde eine Zahl von drei Millionen anschlussfähigen Haushalten angepeilt, sagte Konzernchef Tim Höttges am Donnerstag in Bonn. "Ich will die Drei vor dem Komma sehen."

Es geht um "Fiber to the Home"-Haushalte (FTTH),