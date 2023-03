EILMELDUNG 17:00 Uhr

Münchner Flughafen: Kein Passagierverkehr am Sonntag und Montag

Am Flughafen München findet angesichts der angekündigten Warnstreiks am kommenden Sonntag und Montag kein regulärer Passagier- und Frachtverkehr statt. Das teilte die Flughafengesellschaft am Donnerstag mit.