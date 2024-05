EILMELDUNG 12:43 Uhr

Nationalspieler Kroos beendet Karriere nach der Fußball-EM

Nationalspieler Toni Kroos beendet nach der Fußball-EM in diesem Sommer seine erfolgreiche Karriere. Der 34-Jährige von Real Madrid gab seine Entscheidung am Dienstag in seinem Podcast "Einfach mal Luppen" bekannt.