Sechs Wochen Extra-"Sonderurlaub" für frischgebackene Väter

Von Matthias Kros

Walldorf. Als erstes Dax-Unternehmen in Deutschland gewährt der Softwarekonzern SAP allen frischgebackenen Vätern in der Belegschaft eine sechswöchige, voll bezahlte Auszeit. Die Regelung gelte ab Januar 2024, kündigte Cawa Younosi, Personalchef Deutschland bei SAP, am Mittwoch an.

Die Walldorfer gehen damit weit über die von Familienministerin Lisa Paus