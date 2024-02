Mannheim. (RNZ) "Die Konjunktur kommt nicht vom Fleck", erklärt Axel Nitschke, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar mit Blick auf eine Umfrage zum Jahresbeginn. "Die Stimmung der Unternehmen in der Region bleibt angespannt, da sie die weitere Entwicklung als sehr unsicher empfinden."

Neben der Konsumzurückhaltung der Verbraucher und der schwächelnden Weltwirtschaft macht Nitschke vor allem sprunghafte politische Entscheidungen im Inland, geopolitische Konflikte und hohe Kosten dafür verantwortlich, dass viele Unternehmen zu kämpfen hätten. Hinzu kommen laut IHK Herausforderungen durch Bürokratie sowie den Arbeits- und Fachkräftemangel. Einen ersten konjunkturellen Hoffnungsschimmer sieht die Kammer in der Industrie: Hier seien die Einschätzungen in der Region nicht mehr ganz so negativ wie zuletzt.

Der IHK-Konjunkturklimaindex beträgt derzeit 105 Punkte. Seit der Umfrage im Herbst 2023 stieg er nur geringfügig um einen Punkt. Per saldo melden 21 Prozent der Unternehmen eine gute Geschäftslage – ein Plus von 2 Punkten. Die Geschäftsaussichten seien seit Herbst zwar nicht weiter zurückgegangen, lägen mit -9 Punkten per saldo jedoch weiterhin im negativen Bereich. "Wachstumssignale sind leider nicht erkennbar", so Nitschke. An der IHK-Konjunkturumfrage beteiligten sich den Angaben zufolge 430 Unternehmen der Region aus allen Wirtschaftszweigen.

Der Mangel an Fach- und Arbeitskräften ist demnach für mehr als 6 von 10 Unternehmen das größte Risiko für ihre wirtschaftliche Entwicklung. Die Sorge vor einem Rückgang der Inlandsnachfrage treibt 56 Prozent um. Die Bedenken im Hinblick auf Energiepreise und Arbeitskosten sind wieder etwas angestiegen. Aktuell sehen 51 Prozent der Betriebe in hohen Energie- und 48 Prozent in hohen Arbeitskosten ein Risiko.