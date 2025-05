Von Matthias Kros

Mannheim. Die weiterhin angespannte konjunkturelle Lage in den Unternehmen der Region dürfte sich laut IHK Rhein-Neckar kurzfristig auf den Arbeitsmarkt auswirken. "Wir gehen davon aus, dass die Beschäftigung noch in diesem Jahr zurückgeht", sagte Axel Nitschke, Hauptgeschäftsführer der Kammer, am Mittwoch auf Basis der jüngsten Konjunkturumfrage, an der