Wiesbaden (dpa) - Urlaub zwischen Rügen und Garmisch-Partenkirchen liegt bei vielen Bundesbürgern im Trend. Nach den harten Corona-Jahren tastet sich der Deutschland-Tourismus an das Vorkrisenniveau heran. Die Übernachtungszahlen unterschritten im vergangenen Jahr den Wert des Rekordjahres 2019 vor der Pandemie noch um 9,1 Prozent, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. "Besonders positiv ist, dass wir wieder mehr Gäste aus dem Ausland bei uns begrüßen können, auch wenn noch nicht wieder der Status vor Corona erreicht ist", sagte der Präsident des Deutschen Tourismusverbandes (DTV), Reinhard Meyer, am Freitag der Deutschen Presse-Agentur.

Für das laufende Jahr sieht Meyer trotz hoher Inflation Grund für Optimismus. "Das eigene Heimatland wird wie bereits seit Jahren das Lieblingsreiseziel der Mehrzahl der Deutschen bleiben, auch wenn die Buchungsraten für Urlaube im Ausland in diesem Jahr bereits wieder verstärkt nachgefragt sind."

Im vergangenen Jahr verzeichneten Hotels, Pensionen, Campingplätze und Co. 450,8 Millionen Übernachtungen von Gästen aus dem In- und Ausland. Das war ein Anstieg gegenüber dem Vorjahr, das teilweise noch von Corona-Beschränkungen geprägt war, von 45,3 Prozent. Im Rekordjahr 2019 waren 495,6 Millionen Übernachtungen gezählt worden.

Meyer rechnet mit wieder anziehender Nachfrage von Geschäftsreisenden, von der vor allem Städte und deren Umland profitieren dürften. Die Absage von Veranstaltungen, Messen und Kongressen in der Corona-Krise, zu denen häufig viele Besucher aus dem Ausland kommen, hatte den Städtetourismus hart getroffen.

Berge und die Küsten sind die Lieblingsziele

Die beliebtesten Reiseziele der Menschen in Deutschland bleiben im Inland nach Einschätzung des DTV-Präsidenten in diesem Jahr die Berge und die Küsten. Auch die Mittelgebirge, Seen und Flussregionen seien zunehmend beliebte Ziele von Urlaubs-, Kurz- und Tagesreisen.

Trotz hoher Inflation und wirtschaftlicher Unsicherheiten sind die Menschen in Deutschland in Reiselaune, wie aus verschiedenen Studien hervorgeht. Nach einer Erhebung der Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen (FUR) wird das Inland weiterhin Top-Reiseziel der Menschen hierzulande sein. Auch die Tourismusanalyse der BAT-Stiftung für Zukunftsfragen geht davon aus, dass Deutschland mit Abstand das beliebteste Ferienland der Bundesbürger bleibt - so wollten 28 Prozent der Reisewilligen in diesem Jahr zwischen den heimischen Küsten und Bergen urlauben. Allerdings verliere der hiesige Reisemarkt an Anteilen. Sonnenhungrige zieht ...