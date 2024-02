Neckarsteinach. (mk) Das Amtsgericht Darmstadt hat das Insolvenzverfahren für die Odenwald-Chemie GmbH mit Sitz in Neckarsteinach offiziell eröffnet. Das teilte der Insolvenzverwalter und Rechtsanwalt Marc Schmidt-Thieme am Donnerstag in einer Presseinformation mit.

Das auf Dicht- und Dämmstoffe vor allem für die Automobilindustrie spezialisierte Unternehmen hatte Anfang November vergangenen Jahres Insolvenz angemeldet und das mit der schwierigen Lage der Automobilbranche bei gleichzeitig steigenden Kosten für Energie und Rohstoffe begründet. Diese Konstellation habe viele Zulieferbetriebe "ausgezehrt".

Schmidt-Thieme zeigte sich am Donnerstag trotzdem optimistisch: "Dank der Unterstützung der Kunden und dem konstruktiven Zusammenwirken aller Beteiligten läuft der Geschäftsbetrieb weiter in normalen Bahnen und die Sanierung greift", sagte der Insolvenzverwalter der Mitteilung zufolge. "Deshalb waren auch keine Kündigungen notwendig, alle Mitarbeiter bleiben weiter beschäftigt".

Auf dieser Basis könne man nun zuversichtlich in die nächste, voraussichtlich entscheidende Phase des Investorenprozesses gehen. Odenwald- Chemie beschäftigt am Stammsitz Neckarsteinach rund 250 Mitarbeiter. Auch bei der nicht insolventen tschechischen Tochtergesellschaft mit rund 150 Beschäftigten laufe der Betrieb reibungslos weiter, so Schmidt-Thieme.

Nachdem zwischenzeitlich die Agentur für Arbeit eingesprungen war, würden die Gehälter nun wieder von der Odenwald-Chemie selbst übernommen, hieß es weiter. "Dieses Zwischenziel haben wir erreicht, ohne einschneidende Maßnahmen auf der Personalseite ergreifen zu müssen. Das ist angesichts der angespannten Lage im gesamten Automotive-Sektor ein großer Erfolg", so der Insolvenzverwalter.

Für ein langfristiges Überleben brauche es nun aber einen neuen Kapitalgeber, der bislang noch nicht gefunden sei. "Es gibt aktuell mehrere Interessenten, mit denen wir sprechen", so Schmidt-Thieme. "Es ist jedoch noch zu früh, um eine Prognose über den Ausgang abzugeben".