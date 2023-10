Ludwigshafen. (mk) Der Chemiekonzern BASF investiert am Stammsitz Ludwigshafen einen hohen zweistelligen Millionen-Euro-Betrag in eine neue Anlage für biologische und Biotechnologie-basierte Pflanzenschutzmittel.

Die Anlage soll Produkte herstellen, die Landwirte als biologische Fungizide und zur biologischen Saatgutbehandlung einsetzen können, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Ludwigshafen mit. Außerdem plan man in der Anlage ein neuartiges Insektizid basierend auf einem Pilzstamm zu produzieren.

Die Inbetriebnahme ist den Angaben zufolge für die zweite Jahreshälfte 2025 geplant. Die Anlage soll 30 Mitarbeiter in den Bereichen Produktion, Logistik Technik und Wartung beschäftigen. In der Anlage wandeln Mikroorganismen nachwachsende Rohstoffe wie etwa Glukose in die gewünschten Produkte um – ein Prozess, der als sogenannte Fermentation bekannt ist.