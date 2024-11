Sindelfingen/Frankfurt (dpa) - Die IG Metall hat im Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie ihre Warnstreiks in mehreren Bundesländern fortgesetzt. Bundesweit nahmen rund 30.000 Beschäftigte an den Protesten teil, wie der Gewerkschaftsvorstand in Frankfurt berichtet. In den ersten vier Tagen hatten sich 216.000 Menschen beteiligt.

Für den kommenden Montag (11. November) ist in