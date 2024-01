Heidelberg. (mk/lsw) Entgegen dem deutschlandweiten Trend sind in Baden-Württemberg im vergangenen Jahr mehr Start-ups aus der Taufe gehoben worden. Gemessen am Vorjahr stieg die Zahl der Neugründungen um rund acht Prozent auf gut 300, wie aus einer Studie des Bundesverbands Deutsche Startups hervorgeht.

Der Aufwärtstrend aus dem ersten Halbjahr 2023 habe sich in der zweiten Jahreshälfte aber nicht fortgesetzt. Die Zahlen für das gesamte Jahr liegen zudem noch deutlich unter jenen des Rekordjahrs 2021: Damals waren demnach 395 Start-ups gegründet worden – gut 30 Prozent mehr als 2023.

Unter Start-ups versteht man junge, noch nicht etablierte Unternehmen, die zur Verwirklichung einer innovativen Geschäftsidee (oft aus den Bereichen Internet, Kommunikation oder Life Sciences) mit geringem Startkapital gegründet werden. Die Zahl der Startup-Neugründungen gilt als ein wichtiger Gradmesser für die Stimmung im Innovationsökosystem.

Neben Baden-Württemberg verzeichneten auch Niedersachsen und Sachsen im vergangenen Jahr ein Wachstum. Das unterstreiche die zunehmende Bedeutung der Regionen jenseits etablierter Hotspots. Zwar entfalle ein Drittel aller Gründungen auf Berlin, München und Hamburg, ihr Anteil sei aber seit 2019 stetig gesunken.

Auffällig ist der Studie zufolge außerdem die Dynamik forschungsnaher Standorte. Bei den Gründungen pro Kopf rangieren direkt hinter den Spitzenreitern Berlin und München das südhessische Darmstadt sowie Karlsruhe und Heidelberg. Auf die beiden Universitätsstädte aus dem Südwesten kamen rechnerisch 10,0 beziehungsweise 8,6 neue Start-ups je 100.000 Einwohner.

Mannheim findet sich mit 5,4 neugegründeten Start-ups je 100.000 Einwohner in dem Ranking allerdings nur Platz Platz 20 wieder. "Um deutsche Universitäten entstehen zunehmend innovative Start-ups, die wissenschaftliche Durchbrüche schnell in die unternehmerische Praxis bringen", hieß es. "Hier schlummern weiter große Potenziale".

Heidelberg schaffte es schon in den vergangenen Jahren regelmäßig in die Top-10 der "gründungsfreudigsten" Städte und verteidigte 2023 den Platz 5. Wie schon im Vorjahr wurden in der Universitätsstadt 14 Start-ups neugegründet. Zudem ist Heidelberg spätestens seit der spektakulären Finanzierungsrunde im Herbst 2023 Heimat eines der europaweit bekanntesten Start-ups, dem KI-Spezialisten Aleph Alpha.

"Es ist spannend zu beobachten, wie sich die Dominanz von Hotspots wie München und Berlin verringert und gleichzeitig die Bedeutung der Regionen wächst", kommentierte Oliver Brümmer, Start-up-Verband-Landessprecher für Baden-Württemberg und im Hauptberuf Gründer/CEO des Mannheimer Unternehmens The Hackathon Company, die Studie.

Gerade in Baden-Württemberg profitiere man enorm von der Hochschullandschaft, sagte er der RNZ etwa mit Blick auf Karlsruhe und Heidelberg. "Für mich ist dies ein Zeichen für das Potenzial von Forschungstransfer und dem Entstehen von Ökosystemen mit akademischen Institutionen als Nukleus. Hier müssen wir noch wirksamer und unbürokratischer werden."

Deutschlandweit sind im Gegensatz zum Südwest-Wachstum 2023 weniger Start-ups entstanden. Die Anzahl der Neugründungen fiel laut Studie – gemessen am Vorjahr – um fünf Prozent auf knapp 2500. Im Vergleich zum Rekordjahr 2021, als noch 3196 Start-ups gegründet wurden, liege der Rückgang sogar bei gut einem Fünftel. Er treffe fast alle Branchen, allein der Software-Bereich habe zugelegt.

Besonders bergab ging es bei Neugründungen im Online-Handel – hier wirke sich das schwache Konsumklima aus. Die Start-up-Branche hat in der Corona-Pandemie von einem Digitalisierungsschub und niedrigen Zinsen profitiert. Einen Boom erlebten etwa Lieferdienste und Finanzbroker.