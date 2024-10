Von Matthias Kros

Heidelberg. Das Heidelberger KI-Start-up Paretos hat sich im Rahmen einer weiteren Finanzierungsrunde 8,5 Millionen Euro gesichert. Das teilte das 2020 gegründete Unternehmen am Montag in Heidelberg mit. Angeführt werde die Runde von dem auf technologiebasierte Geschäftsmodelle ausgerichteten Investor Acton Capital mit Büros in München und Vancouver, aber