Von Matthias Kros

Mannheim/Wiesloch. Das Mannheimer Start-up Frenvi will künftig auch in Deutschland fertigen und investiert dafür etwa 4,7 Millionen Euro in eine Produktionsanlage in Wiesloch. Auf diese Weise werde man die eigenen Kapazitäten auf rund 750 Millionen Einheiten an plastikfreiem, biobasiertem Geschirr pro Jahr steigern, sagte Stefan Beyerle, Geschäftsführer