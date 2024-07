Mannheim. (RNZ) Der Schmierstoffhersteller Fuchs hat im ersten Halbjahr trotz eines leichten Erlösrückgangs mehr verdient. Dazu hätten alle drei Weltregionen beigetragen, sagte Unternehmenschef Stefan Fuchs laut einer Mitteilung am Dienstag. Das Umfeld bleibe weiterhin schwierig. Unsicherheiten bezüglich der wirtschaftlichen Entwicklung im Allgemeinen und der Entwicklung der Rohstoffpreise im Speziellen bestünden weiterhin. Für die zweite Jahreshälfte zeigte sich der Fuchs-Chef dennoch zuversichtlich und bestätigte die Jahresziele. Die Aktie legte deutlich zu.

In den ersten sechs Monaten zog der operative Gewinn (Ebit) im Jahresvergleich um neun Prozent auf 218 Millionen Euro an, wie das MDax-Unternehmen in Mannheim mitteilte. Besonders stark nach oben – um mehr als ein Fünftel – ging es dabei in der Region Nord- und Südamerika. In Europa konnte Fuchs vor allem in Deutschland und Polen den operativen Gewinn steigern und in Asien lieferte China Rückenwind.

Der Umsatz schrumpfte im ersten Halbjahr allerdings wegen niedrigerer Preise und negativen Währungseffekten um drei Prozent auf 1,76 Milliarden Euro. Mit Umsatz und operativem Gewinn traf das Unternehmen in etwa die Erwartungen der Analysten. Unter dem Strich stieg der Gewinn um zehn Prozent auf 155 Millionen Euro.

Für das Gesamtjahr peilt das Management beim Umsatz weiterhin einen Anstieg auf rund 3,6 Milliarden Euro an. Dabei wird bei stabilen Preisen ein höherer Absatz erwartet. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern taxiert Fuchs auf rund 430 Millionen Euro.

Dazu beitragen sollen auch Einsparungen. Der Konzern will etwa neue Mitarbeiter nur begrenzt einstellen. 2023 hatte das Unternehmen Erlöse von gut 3,5 Milliarden Euro und einen operativen Gewinn von 413 Millionen ausgewiesen. Fuchs beschäftigt weltweit etwa 6400 Menschen.