Mannheim. (mk) Das Mannheimer Energieunternehmen MVV hat nach langer Suche einen neuen Chef gefunden. Der Aufsichtsrat bestellte am Mittwoch Gabriël Clemens (53) mit Wirkung zum 1. pril 2025 zum neuen Vorstandsvorsitzenden. Er tritt damit die Nachfolge des langjährigen Vorstandsvorsitzenden Georg Müller an. Dieser hatte bereits im Mai mitgeteilt, dass er zum Jahresende vorzeitig ausscheiden werde. Das folgende Auswahlverfahrens für eine Nachfolgeregelung dauerte dann länger als gedacht, so dass Müller ungeplant drei Monate an seine Amtszeit anhängen musste und nun noch bis Ende März 2025 bleibt.

Der promovierte Diplomingenieur Clemens ist seit 2021 als CEO Green Gas in der Geschäftsführung der Eon Hydrogen GmbH in Essen tätig und verantwortet dabei die Wasserstoffaktivitäten des Energieunternehmens. Zuvor war der gebürtige Niederländer mit deutschem Pass acht Jahre Mitglied des Vorstands im Ressort Technik bei der VSE AG, einem saarländischen Energiedienstleister. Zwischen 2009 und 2014 war Clemens außerdem in verschiedenen leitenden Positionen innerhalb des RWE-Konzerns tätig.

"Wir freuen uns, dass wir mit Herrn Clemens eine sehr erfolgreiche Führungspersönlichkeit gewinnen konnten, die durch seine langjährige Management-Tätigkeit in der Energiewirtschaft eine fundierte Branchenkenntnis sowie ausgewiesene unternehmerische Fachkompetenz mitbringt", sagte der Vorsitzende des Aufsichtsrats, Mannheims Oberbürgermeister Christian Specht, einer Mitteilung zufolge.

Müller hatte 16 Jahre an der Spitze der MVV gestanden und den Energieversorger in dieser Zeit umfassend zu einem Vorreiter der Energiewende umgebaut.

Update: Mittwoch, 4. Dezember 2024, 16.02 Uhr