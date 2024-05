Von Matthias Kros

Malsch. Der Rollstuhlhersteller Sunrise Medical mit Sitz in Malsch bei Heidelberg drängt an die Börse. Man peile eine Notiz im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse voraussichtlich im Sommer an, teilte das Unternehmen am Dienstag bei einer Pressekonferenz mit. Voraussetzung seien "entsprechende Marktbedingungen", sagte Vorstandschef Thomas Babacan. Geplant sei eine sogenannte Privatplatzierung von neu ausgegebenen Aktien mit einem Bruttoerlös von 240 Millionen Euro. Darüber hinaus will der bisherige Eigner, der schwedische Finanzinvestor Nordic Capital, Aktien abgeben. Privatplatzierungen sind nicht-öffentliche Emissionen, das heißt, die Aktien werden ausschließlich einem ausgewählten Kreis von institutionellen und/oder Privatanlegern zur Zeichnung angeboten.

Nordic Capital hatte Sunrise Medical 2015 von dem Finanzinvestor Equistone übernommen. Über einen Börsengang wird schon seit dem vergangenen Herbst spekuliert. Angeblich hatte Nordic Capital zuvor einen Weiterverkauf des Unternehmens ausgelotet, allerdings ohne Ergebnis. Als vermeintlichen "Plan B" will das Unternehmen den Gang an die Börse aber nicht verstanden wissen: "Die heutige Ankündigung ist ein wichtiger Meilenstein für Sunrise Medical", erklärte Babacan. Für weiteres profitables Wachstum sehe sich die Gesellschaft gut aufgestellt.

Mit dem Börsengang erhofft sich Sunrise Medical unter anderem eine Erweiterung seiner Finanzierungsmöglichkeiten. Der Erlös aus der Privatplatzierung soll für eine Rückzahlung von Verbindlichkeiten verwendet werden. Damit soll die Bilanz gestärkt und der Verschuldungsgrad reduziert werden. Der Rest geht an Nordic Capital.

Sunrise Medical hat seinen Ursprung in der Metallbaufirma Sorg & Purkott (Sopur), die bis Ende der 1970er Jahre vor allem Gartentore, Gitterroste und Treppengeländer herstellte. Heute sieht es sich als einer der Weltmarktführer in der Entwicklung, Produktion und im Vertrieb von manuellen Rollstühlen, Elektrorollstühlen, Elektromobilen und Rollatoren. Zusammen mit Sportlern mit Behinderungen werden zudem spezielle Rennrollstühle entwickelt. Viele Modelle werden speziell und individuell angepasst. Auch der berühmte britische Physiker und Astrophysiker Stephen Hawking setzt auf die Rollstühle aus Malsch.

Das Unternehmen ist den Angaben zufolge in 23 Ländern tätig und beschäftigt weltweit über 2800 Mitarbeiter. Rund 300 von ihnen arbeiten am Stammsitz in Malsch, wo es auch eine kleinere Produktion gibt. Mehr als 100 sind in den Bereichen Forschung und Entwicklung tätig. Vertrieben werden die Produkte in mehr als 130 Ländern. Im vergangenen Geschäftsjahr 2022/23 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 636 (Vorjahr: 544) Millionen Euro. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) betrug 118 (99) Millionen Euro.

Und in seinem Geschäft sieht das Unternehmen noch viel Potenzial. Mittelfristig erwartet Sunrise Medical – auch durch geplante Übernahmen – ein währungsbereinigtes jährliches Umsatzwachstum im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich. Nach dem Börsengang soll sich der Streubesitz auf 30 bis 40 Prozent belaufen. Die künftigen Aktionäre sollen für das Ende Juni 2025 endende Geschäftsjahr erstmals eine Dividende erhalten. Das Unternehmen strebt dabei eine Ausschüttungsquote von 20 bis 30 Prozent des bereinigten Nettogewinns an.

In der Rhein-Neckar-Region hat es schon seit Jahren keinen größeren Börsengang mehr gegeben. Zuletzt hatte der Weinheimer Logistikspezialist Transoflex seine Pläne in letzter Minute aufgegeben und sich für einen Verkauf an den französischen Konkurrenten Geodis entscheiden. Den letzten größeren Börsengang legte 2006 die Südzucker-Tochter CropEnergies hin. Inzwischen hat sich der Bioethanol-Hersteller aber schon wieder vom Parkett verabschiedet.