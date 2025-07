Malsch. (kla) Der Rollstuhlhersteller Sunrise Medical mit Sitz in Malsch bei Heidelberg kauft in Norwegen zu: Mit dem Erwerb des Unternehmens "Made for Movement" erweitere Sunrise Medical sein Angebot im Bereich pädiatrischer Therapielösungen wie auch in der Erwachsenenversorgung, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Die Übernahme sei "ein weiterer Meilenstein bei der Expansionsstrategie in

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote