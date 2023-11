Frankfurt/Main (dpa) - Die Lufthansa will ihre Wartungssparte doch komplett behalten. Der Plan für den Verkauf eines Minderheitsanteils an Lufthansa Technik werde nicht weiterverfolgt, teilte das Unternehmen mit. Vielmehr sollen die in den vergangenen Monaten entwickelten Wachstumspläne eigenständig umgesetzt werden. Spartenchef Sören Stark sprach von "sehr ehrgeizigen Zielen für die kommenden

