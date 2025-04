Von Matthias Kros

Heidelberg. Die BASF, größter Chemiekonzern der Welt und mit Abstand größter Arbeitgeber der Rhein-Neckar-Region, sieht sich von den neuen, von US-Präsident Donald Trump verhängten Zöllen, nur wenig betroffen. Zwar sei es noch zu früh, um die Auswirkungen der von der US-Regierung angekündigten Zollsätze auf Geschäft und Märkte der BASF umfassend zu beurteilen, sagte am Donnerstag ein Unternehmenssprecher in Ludwigshafen. Dies werde noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

"Dennoch dürften die direkten Auswirkungen auf die BASF aufgrund des hohen Anteils lokaler Produktion in den USA begrenzt sein", so der Sprecher. Die Produktion vor Ort sei für die BASF-Strategie in den USA von entscheidender Bedeutung: "Mehr als 80 Prozent unseres Umsatzes im Jahr 2024 stammen aus lokal hergestellten Produkten". Dieser hohe Prozentsatz ergebe sich aus der globalen BASF-Strategie, Kunden aus der Produktion in ihren jeweiligen regionalen Märkten zu bedienen, und unterstreiche das eigene Engagement für die regionale Wirtschaft und die Arbeitskräfte.

Trump hatte am Mittwoch die bislang weitreichendsten Zölle für Handelspartner weltweit angekündigt. Importe aus der Europäischen Union werden mit Aufschlägen von 20 Prozent belegt, solche aus China mit einem Zoll von 34 Prozent. Als "Mindestsatz" für andere Länder nannte der US-Präsident zehn Prozent.

Man werde weiterhin sorgfältig beobachten, ob andere Länder zusätzliche Vergeltungszölle oder andere Maßnahmen ergreifen würden und wie sich die Zollpolitik der USA weiterentwickele, so der BASF-Sprecher abschließend.