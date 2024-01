Frankfurt/Main (dpa) - Die Zahl der Landwirtschaftsbetriebe in Deutschland wird sich nach Einschätzung der DZ Bank bis 2040 mehr als halbieren. Kleine Bauernhöfe müssten unter Kostendruck immer mehr großen industriellen Betrieben weichen, heißt es in einer in Frankfurt veröffentlichten Studie.

"Zunehmende Anforderungen durch Umweltschutz, Tierwohl und Betriebswirtschaft belasten die