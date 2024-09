Friedrichshafen/Mannheim. (dpa/kla) Bei einem bundesweiten Aktionstag haben Beschäftigte des Autozulieferers ZF gegen den geplanten Stellenabbau des Konzerns protestiert. ZF-Gesamtbetriebsratschef Achim Dietrich sprach von mehr als 20.000 Teilnehmern. Allein am Hauptsitz des Konzerns in Friedrichshafen gingen am Dienstag mehrere Tausend Mitarbeiter auf die Straße. Auch in Mannheim kamen nach

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote