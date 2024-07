Von Gaby Booth

Mannheim. "Der stationäre Handel ist nicht tot, im Gegenteil, er wächst." Mit dieser positiven Feststellung blickt Manfred Schnabel, Präsident der Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar, in die Zukunft. Er schöpft seine Zuversicht aus der jüngsten Kaufkraftanalyse, die am Dienstag in einer Pressekonferenz vorgestellt wurde.

Das für viele wohl