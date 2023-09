Schott Pharma erfolgreich an Börse gestartet

Frankfurt/Mainz (dpa) - Mit einem kräftigen Aufschlag gleich am ersten Handelstag sind die Anleger zum Börsengang von Schott Pharma am Donnerstag belohnt worden. Nach dem ersten Kurs für die Papiere von 30 Euro ging es zum Handelsschluss noch etwas höher auf 31,30 Euro. Dies bedeutete ein Plus von 15,9 Prozent gegenüber dem Ausgabepreis von 27 Euro. Dieser lag in der oberen Hälfte der

