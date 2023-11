Intel hat angeblich Interesse an Aleph Alpha

Von Matthias Kros

Heidelberg/Orlando. Das Heidelberger KI-Start-up Aleph Alpha zieht offenbar neue internationale Investoren an: Neben dem Softwarekonzern SAP hat angeblich auch der amerikanische Chipkonzern Intel ein Auge auf die deutsche Hoffnung im Bereich der Künstlichen Intelligenz geworfen. Das "Handelsblatt" berichtete am Dienstag mit Verweis auf an den Gesprächen