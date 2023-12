Stuttgart. (kla) Mit dem neuen Fahrplan, der ab diesem Sonntag gilt, schafft die Deutsche Bahn (DB) eigenen Angaben zufolge so viele Verbindungen im Fernverkehr wie seit 20 Jahren nicht mehr. Dank neuer Züge kann die DB demnach mehr und schnellere Verbindungen zwischen den Metropolen sowie deutlich mehr Sitzplätze anbieten.

Ähnliches verspricht der Konzern für den Regionalverkehr. Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) sagte am Mittwoch in Stuttgart, dass das Angebot im regionalen Schienenverkehr ausgebaut werde. "Mit über 100 Millionen Zugkilometern sind so viele Züge in Baden-Württemberg unterwegs wie nie." Doch sorgen Bauarbeiten und Personalmangel weiterhin für Probleme. Ein Überblick über wesentliche Änderungen in der Region:

> Karlsruhe – Germersheim: Verbesserungen gibt es dem Verkehrsministerium zufolge zwischen Karlsruhe und Germersheim. Die Eilzüge der Stadtbahnen werden durch die S3 der Rhein-Neckar-S-Bahn ersetzt. Hierdurch entfalle das Umsteigen in Germersheim und es entstünden so Direktverbindungen von Karlsruhe Hauptbahnhof nach Speyer und über die Pfalz nach Mannheim.

> Heidelberg – Karlsruhe und Heidelberg – Neckartal: Der anhaltende Personalmangel bringt laut Verkehrsministerium allerdings Abweichungen vom Fahrplan: Bis Ende Dezember 2023 kann der Mitteilung zufolge der RE73 zwischen Karlsruhe und Heidelberg nicht fahren. Ebenfalls komme es zwischen Heidelberg und Neckartal wegen Personalmangels zu Änderungen im Fahrplan: Zwischen 22 und 5 Uhr fahren auf der S1 und S2 zwischen Heidelberg und Eberbach und auf der S5 und der S51 zwischen Heidelberg und Meckesheim nur Busse. Auch tagsüber verkehren Züge nur stündlich.

> Fernzüge mit Halt in Heidelberg: Laut Deutscher Bahn fahren künftig zwei ICE/IC-Zugpaare aus Hamburg via Marburg und Heidelberg neu nach Stuttgart und zurück – statt wie bisher über Bruchsal von und nach Karlsruhe. Hintergrund sei die größere Nachfrage für die Strecke nach Stuttgart und die ausgeweiteten, ähnlich schnellen Regional-Express-Verbindungen stündlich zwischen Karlsruhe und Heidelberg im Abstand von nur rund fünf Minuten zu den ICE/IC-Verbindungen, erklärte die Bahn.

Neu hinzu kommt zudem samstagabends ein IC, der um 17.13 Uhr in Heidelberg ist und über Stuttgart und München umsteigefrei nach Salzburg fährt.

Änderungen kündigt die Bahn auch bei Pendlerzügen an: Wegen der Nahverkehrsausweitung bei insgesamt deutlich schwächerem Pendler-Aufkommen im Fernverkehr durch Homeoffice und Deutschlandticket entfallen demnach einzelne nicht mehr nachgefragte Verstärkerfahrten ab Karlsruhe von und nach Stuttgart sowie Heidelberg und Frankfurt. Ein Verstärker-ICE, der Montag bis Freitag von Frankfurt via Mannheim unterwegs ist, hält künftig nicht mehr in Heidelberg und soll so rund 20 Minuten schneller Stuttgart erreichen. In Heidelberg hält stattdessen ein zusätzlicher Intercity 2 von Mannheim via Wiesloch-Walldorf nach Stuttgart.

> Fernzüge mit Halt in Mannheim: Laut DB fahren künftig zwei ICE pro Tag ab Basel über Freiburg, Offenburg, Karlsruhe und Mannheim direkt von und nach Westfalen. Zudem sollen Fahrgäste samstags schneller ab Stuttgart über Mannheim zur ostfriesischen Küste und nach Bordeaux kommen. Sonntags ist ein neuer Intercity aus Norddeich Mole durch das Mittelrheintal bis Mannheim und Stuttgart geplant. Zudem soll es künftig täglich eine direkte ICE-Verbindung über Rosenheim von und nach Innsbruck geben. Ab März fährt laut Bahn an den Wochenenden außerdem ein Sprinter, mit dem man ohne umzusteigen von Mannheim bis nach Rügen kommt.

> Bauarbeiten an der Riedbahn: Am 15. Juli 2024 beginnt die Generalsanierung der Riedbahn zwischen Frankfurt und Mannheim, die lange Einschränkungen für Reisende mit sich bringen wird. Während der Vorbereitungen bis 21. Januar sollen Shuttle-Busse Reisende vom Mannheimer Hauptbahnhof zum Flughafen Frankfurt bringen. Sie brauchen für die Strecke den Angaben nach etwa eine Stunde. Auf Basis der Erfahrungen mit diesem Angebot will die Deutsche Bahn dann ihr Angebot während der Generalsanierung der Riedbahn ab Sommer 2024 erarbeiten. Bis Mitte Dezember soll dann auf der Riedbahn nichts mehr gehen.